Izzivi in pasti agrovoltaike v Sloveniji

Opozoriti moramo tudi na pomanjkanje smernic in sistemsko urejenega protokola za varno odstranitev odsluženih panelov in preostale infrastrukture, kar je lahko velika grožnja za onesnaževanje tal in okolja in trajno uničenje kulturne krajine. Pri pripravi strategije umeščanja agrovoltaike v prostor je treba podrobno načrtovati sanacijo ob zaključku rabe, predvideti bi bilo treba centralno vodeni sklad za sanacijo že vse od začetka načrtovanja, podpirati manjše sisteme za samopreskrbo kmetij in skupnosti.