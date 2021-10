Izzivi zdrave rasti

V nadaljevanju preberite:

Po eni strani imamo odpor do tujih podjetij, ki se ob rasti minimalne plače umikajo in iščejo ugodnejše pogoje v državah z nižjimi stroški dela. Hkrati pa brez nujne debirokratizacije in razvojne kapice vztrajamo pri neprijaznem okolju do podjetij, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost, pa naj gre za farmacijo, bančništvo ali uspešna družinska podjetja. Tako izgubljamo domače talente, ki iščejo karierne izzive v globaliziranem svetu, in težko privabimo tuje visoko izobražene kadre, ki na delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo ob istem bruto v drugih državah dobijo precej višje neto plačilo.