Javni promet in podnebne spremembe

Pogosto slišimo, da je uporaba javnega prometa eden od učinkovitih načinov, kako se lahko borimo proti podnebnim spremembam. Jasno nam je tudi, zakaj: če poln vlak ljudi opravi pot od kraja A do kraja B, pri tem nastane precej manj izpustov CO 2 v okolje, kot če bi to isto pot enako število ljudi opravilo s svojim avtomobilom. Po izračunih, ki jih je leta 2021 objavil avstrijski Der Standard, boste za največ toplogrednega CO 2 odgovorni na poti z letalom, in sicer za 250 gramov na kilometer opravljene poti. Kadar se peljete sami z avtomobilom, je vaš prispevek 171 gramov in z vlakom le 41 gramov na kilometer. Do okolja najbolj prijazni pa ste seveda na kolesu ali peš.