Kako odkriti »neznano« knjigo

Spomin nas včasih vara, seznami pa so pomembni.



To sem pomislil, ko sem bral o zanimivem dogodku, povezanem z novim albumom že zelo stare skupine Yes, ki bo pod naslovom The Quest ('Iskanje') izšel čez dva tedna. Prvi album skupine Yes je izšel že daljnega leta 1969 in za vse, ki jih občasno spremljamo, je zanimivo (za zagrizene oboževalce pa zelo stresno, za nekatere celo obsojanja in prezira vredno), da je skupina preživela vsa ta desetletja kot ideja, lahko bi rekli kot podjetje, znamka. Na albumu, ki bo pravkar izšel, namreč ne igra več nihče od njenih ustanovnih članov, pa tudi vmes so bile menjave članov skupine stalnica.