Kako ozvočiti slovenščino?

Iz gledališča sem se vrnil nekoliko negotov. Predstava je bila odlična, iz tira pa me je vrgla raba kletvic in psovk na mestih, kjer jih ne bi pričakoval, iz ust likov, ki so jih igralke in igralci najprej pretanjeno zgradili, nato pa z besedami, ki jih nisem znal umestiti v kontekst, presekali na pol.

Kako opisati to zadrego? Kako pogledati na te občutke skozi oči jezikoslovja?