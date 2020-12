Kdo bo spisal naš prihodnji razvojni New Deal

V članku preberite:



Za uspeh in pametne naložbe in politike sta potrebni vizija in delujoča strategija, ki sega čez vsakokratni štiriletni politični mandat. Te pa Slovenija že dolgo nima, če jo je po osamosvojitvi z izjemo včlanjevanja v evroatlantske integracije sploh kdaj imela. In tudi politična nestabilnost nas od nje le še oddaljuje.



Kdo bo torej v času zdajšnje politične in strankarske preračunljivosti spisal in uresničil New Deal za Slovenijo za čas po kriznem letu 2020 in covidu? Na splošno smo v situaciji, ko niti leva niti desna politična elita, vsaj taki, kot sta zdaj, ne ponujata in zagotavljata prepričljivih strateških rešitev za leta, ki prihajajo.