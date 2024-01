Kdo nadzoruje nepremičninski imperij države

V nadaljevanju preberite:

Z ravnanjem ministrice Švarc Pipanove se ne poraja le dvom o njeni kredibilnosti, kredibilnosti ministrstva, vlade in racionalnega ravnanja države pri porabi davkoplačevalskega denarja. Poraja se tudi dvom o delovanju pravne države v celoti. Kdo vse bi moral nositi odgovornost za škandalozno izpeljan posel? Koliko proračunskih sredstev se porabi za upravljanje državnih nepremični? So to milijoni ali milijarde? Koliko nepremičnin je državni lasti? Kako so upravljane? Kdo je odgovoren za upravljanje državnih nepremičnin? Kako bo moralo biti urejeno upravljanje državnih nepremičnin?