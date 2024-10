(KOLUMNA) 46.000 koščkov čiste sreče

V nadaljevanju preberite:

Na portalu Franja.eu, ki smo ga objavili včeraj in ki združuje dvojezične slovarje za jezikovne pare najpogosteje rabljenih jezikov s slovenščino, je prvič digitalno objavljen tudi drugi največji slovenski slovaropisni projekt, Latinsko-slovenski slovar Frana Wiesthalerja, ki vsebuje kar 46.268 dolgih slovarskih sestavkov. 113 let je bilo potrebnih, da je bil Wiesthalerjev slovar v celoti izdan. In še dodatnih 17, da se ga je ohranilo tudi v digitalni dobi.

Pobuda za veliki latinsko-slovenski slovar je izšla iz borbe za uveljavitev slovenščine kot učnega jezika v srednjih šolah konec 19. stoletja. Oba klasična jezika (latinščina in grščina) sta namreč v srednjih šolah za najsposobnejše dijake predstavljala skoraj dve petini vseh ur, brez kvalitetnega latinsko-slovenskega slovarja, pa – so tedaj menili – »pouk latinščine v slovenščini ni mogoč«.