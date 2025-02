Koliko časa nam je še ostalo?

V nadaljevanju preberite:

Leta 1996 so Adams, Wright in Lohr z Univerze v Georgii izvedli zanimiv in odmeven eksperiment, s katerim so raziskovali povezavo med homofobijo in homoseksualnim vzburjenjem pri heteroseksualnih moških. V študiji je sodelovalo 64 heteroseksualnih moških, ki so bili glede na rezultate meritev s tako imenovano lestvico homofobije razdeljeni v dve skupini: homofobično in nehomofobično.

Udeleženci eksperimenta so bili izpostavljeni trem vrstam eksplicitnih erotičnih videoposnetkov: heteroseksualnim, gejevskim in lezbičnim. Njihovo fiziološko reakcijo ob ogledu posnetkov so merili z napravo, ki zabeleži posameznikovo vzburjenje, hkrati pa so bili udeleženci naprošeni, naj sami ocenijo svojo stopnjo vzburjenja. Raziskovalci so nato primerjali samooceno z meritvami naprave.

Rezultati merjenja so pokazali, da sta obe skupini moških doživeli vzburjenje ob heteroseksualnih in lezbičnih posnetkih, o tem vzburjenju pa so poročali tudi udeleženci sami. Med meritvami in samooceno ni bilo bistvene razlike. Ta je nastala pri ogledu gejevskega videoposnetka. Obe skupini moških sta poročali o nizki stopnji vzburjenja, kar je pri nehomofobičnih moških zabeležila tudi merilna naprava, pri homofobičnih moških pa je pokazala znatno stopnjo vzburjenja. Homofobični moški so torej zanikali vzburjenje, a meritve so jih postavile na laž.