(KOLUMNA) Projekt 2025

Samo Američani so si lahko izmislili politično tekmo, ki je bolj hollywoodska kot najbolj tipični hollywoodski trilerji. Dogajanje pred jesenskimi ameriškimi volitvami je v zadnjih tednih utelešenje brezkompromisnega obračunavanja med glavnim junakom in junakinjo. Pri nizkih udarcih prednjači Trump, saj je mojster prav teh. Bodisi prevprašuje, katere rase je Kamala Harris, češ da se po novem predstavlja kot črnka, pred tem pa naj bi bila indijskega izvora, bodisi se ukvarja z njenim domnevno preglasnim smehom ali dokazovanjem, da so množice ljudi, ki ga poslušajo, večje od tistih na demokratskih zborovanjih. Pokojni France Bučar bi mu bržkone zabrusil, naj že preneha »guncati afne«.