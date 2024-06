(KOLUMNA) Mesta na pesku

V kolumni preberite:

Nekaterih držav ne priznava nihče. Takšna je bila usoda Republike Minerve. Republiko je leta 1972 ustanovil Michael Oliver, milijonar iz Las Vegasa. Zasnoval jo je kot družbo absolutne prostosti, brez davkov, socialne države in ekonomskih intervencij. Tudi lokacija je bila lepa. Republika je stala na umetnih peščenih nasipih ob Minervinih grebenih v Tihem oceanu. Na pesek je Oliver postavil stolp in nanj zastavo s plamenico. Več ni imel priložnosti zgraditi. Nova republika je namreč zmotila kraljevino Tongo, nekaj sto milj oddaljeno otoško državo. Kralj Tonge je med zaporniki svoje države zbral vojsko, zasedel peščeni nasip in odstavil poglavarja Minerve (v njegovi odsotnosti, brez boja). Monarhične sile so premagale svobodnjaka iz Las Vegasa. Zveni kot pripoved iz fantazijskega sveta, ampak dvajseto stoletje je bilo natanko to: igrišče, peskovnik za politične avanturiste, kot pravi zgodovinar Raymond B. Craib.