(KOLUMNA) Orodje in past

Spreletelo me je: morda je problem v tem, da je umetna inteligenca zaenkrat tako koristno orodje. Poudarek je na besedi »zaenkrat«. Chatgpt je sicer odličen pripomoček za prevajanje, lekturo, zbiranje idej, organizacijo dela, programiranje ali iskanje recepta za piščanca s karijem – ampak mogoče je takšen samo danes. Morda se bo v prihodnosti preoblikoval v nekaj slabšega. To se ne bi zgodilo prvič v zgodovini spletnih aplikacij: pomislimo na facebook. Sprva je bilo to družbeno omrežje namenjeno ohranjanju stikov z ljudmi, ki so nam pomembni ali zanimivi.

Zdaj je gojišče reklam za kosilnice in kitajske telefone. Po mnenju Coryja Doctorowa, pisca za revijo Wired, je podobna usoda doletela vse velike spletne storitve: ne le facebook, tudi amazon, tiktok, twitter so se iz dobrih platform spremenile v slabe. Doctorow je za ta propad iznašel besedo enshittification – vljuden slovenski prevod bi se glasil malorizacija, saj so te spletne platforme šle v maloro.