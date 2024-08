(KOLUMNA) Noe brez morja

V nadaljevanju preberite:

Osemdeseta in devetdeseta pri nas so bila čas spontanih družbenih pojavov, ki jih še ne razumemo dobro. Dva primera: silen uspeh oddaje Poglej in zadeni in vzpon piramidnih shem. Ti pojavi ostajajo v našem spominu, vendar se jih redko spominjamo.

Takšen poskus pa je dokumentarec Betonske sanje Urbana Zorka. Film govori o pozabljenem hobiju iz tistega časa. V osemdesetih in zgodnjih devetdesetih je naše kraje preplavilo grajenje ladij. »Grajenje« je prava beseda. Ljudje na kopnih delih Slovenije (na Notranjskem, Štajerskem, vendar očitno ne na Primorskem) so začeli graditi ladje iz železobetona. Do ogleda tega dokumentarca si nisem predstavljal, da so ladje iz betona lahko plovne: ampak v zgodovini navtike je plulo veliko železobetonskih parnikov in jadrnic. Slovenski amaterski konstruktorji so ladje izdelovali na svojih dvoriščih, včasih v skladiščih in večjih garažah.