(KOLUMNA) Nepričakovana vrlina nepopolnega sveta

Vladimir Borisovič Kramnik je nekdanji svetovni prvak v šahu. Na začetku tega stoletja je veljal za enega najbolj dovršenih šahistov; njegovo igro so izmenično primerjali z umetnostjo in znanostjo. O njegovi moči priča naslednja anekdota. Leta 2006 se je za naziv prvaka spoprijel z Veselinom Topalovom. Kmalu je prevzel vodstvo, a ga je nasprotnik obtožil, da mu med obiskom kopalnice pomočniki sporočajo poteze. Organizatorji so odločili, da šahista med igro ne smeta več uporabljati vsak svoje zasebne kopalnice, temveč le še skupne prostore, podvržene nadzoru. (Afera se je v zgodovino šaha zapisala pod neuglednim imenom Toiletgate.) Kramnik je naslednjo partijo protestno predal – a je pozneje vseeno dobil dvoboj kljub obtožbam in predaji.

Danes je uradno v pokoju, ampak še vedno šahira po spletu. Njegovi rezultati so skromnejši. Kramnik ni internetni domačin.