(KOLUMNA) Umetnostna inteligenca, drugič

V nadaljevanju preberite:

Leta 1983 je v kina prišel film Vojne igre režiserja Rogerja Donaldsona, precej nepomembna problemska drama z najstniškim pridihom in hladnovojnim spinom, ki kljub izvornemu komercialnemu uspehu in kritiški podpori ni pustil globljih sledi. Zgodovina ga je pozabila, ne pojavlja se na različnih revizionističnih spiskih na temo Holivuda osemdesetih let, nihče ga ne poskuša potegniti iz pozabe in ustvariti kultno senzacijo 21. stoletja. Kar je skoraj neverjetno, saj bi si v teh časih zaslužil nekaj pozornosti.