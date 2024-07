(KOLUMNA) Vara me, ne vara me, vara me ...

V nadaljevanju preberite:

»Nisem seksal s porno zvezdnico,« je odgovoril Trump na trditev novinarke CNN, da je varal svojo ženo Melanio med njeno nosečnostjo. To je bila ena od številnih laži, ki jih je natrosil prejšnji četrtek na prvem televizijskem soočenju kandidatov za predsednika ZDA na letošnjih jesenskih volitvah. Morda bi Trumpove laži odmevale bolj, če se to soočenje, ki so ga izzvali v taboru demokratov, ne bi zanje končalo z veliko katastrofo: Bidnov nastop je bil namreč grozljivo slab.

A vrnimo se k Trumpovemu skoku čez plot. Zaradi sodnega procesa, ki je posredno povezan s tem dejanjem, o njem že nekaj časa razpravlja ves svet. Porno zvezdnica Stormy Daniels je poskrbela tudi za to, da o njem vemo več, kot smo želeli. V podobni, čeprav nekoliko drugačni situaciji se je avgusta 2015 znašlo nekaj več kot trideset milijonov ljudi, ki so za skoke čez plot uporabljali spletno stran Ashley Madison.

Takrat so namreč hekerji, ki so s te spletne strani ukradli podatke o strankah, vključno z njihovimi imeni, elektronsko pošto, naslovi in spolnimi fantazijami, te informacije objavili na spletu. O tem dogodku in predvsem njegovih posledicah govori nova dokumentarna serija Ashley Madison: Seks, laži in škandal, ki je bila v teh dneh objavljena na Netflixu.