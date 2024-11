(KOLUMNA) Vojna in mir in vse vmes

V nadaljevanju preberite:

O vojni in miru smo navajeni razmišljati kot o dveh skrajnostih. Na eni strani imamo vojno, stanje nezaupanja in uničevanja; na drugi strani imamo mir, stanje zaupanja in sodelovanja. Tako kot je lahko človek bodisi mrtev bodisi živ, tako sta lahko državi bodisi v vojni bodisi v miru. Mešanice ali vmesnih stopenj med njima ni.

Ampak ta način razmišljanja o vojni in miru ni zgodovinsko absoluten. Če potujemo po preteklosti, lahko opazimo, da vojna in mir nista vedno skrajni nasprotji. Izraz pax romana se nanaša na dve stoletji prosperitete in notranje stabilnosti rimskega cesarstva, ki sta se začeli s cesarjem Avgustom. Takšen mir ni pomenil absolutne odsotnosti vojne. Nasprotno: rimski mir je pomenil stanje, v katerem so bili vsi notranji in najbližji zunanji sovražniki ukročeni do te stopnje, da niso več mogli trajno ogroziti reda cesarstva..