(KOMENTAR) Usodni dojenčki

»Demografija je usoda.« Oziroma daljše, na koncu naj bi vse bilo odvisno od tega, kdo ima več otrok. Sploh v politiki. Komu točno se je kot prvemu porodila ta misel, je sicer predmet burnih razprav. Skoraj tako ogorčenih, kot drugače divjajo o resničnosti samega izreka. Najbrž to ni bil Auguste Comte (1798–1857), francoski oče sociologije, ki mu običajno pripisujejo avtorstvo. Zato pa krilatico zagotovo najdemo v ameriški uspešnici iz leta 1970, Resnična večina (The Real Majority) politologov Bena Wattenberga in Richarda Scammonsa. Kot sta takrat ugotavljala, so demografski trendi kazali na rast srednjega sloja, z njim pa privlačnosti političnega centra.