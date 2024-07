(KOLUMNA) Štiri dimenzije

V nadaljevanju preberite:

Tega tedna ne bi smelo biti. Ta teden se ne bi se smel zgoditi. Ne sicer v smislu tiste nenavadne ločine, ki trka na vrata, po ulicah deli slikanice in pušča sporočila za vetrobranskimi stekli. Zadnje dni spet enkrat svari pred skorajšnjo apokalipso. (Nič slabega, če se pokesamo, ampak ista organizacija je konec sveta že napovedovala za leta 1914, 1925 in 1975 – mi pa smo še zmeraj tu). Ta teden krši namreč nekaj drugega, in sicer načelo, da so državniki nedvoumno racionalni. Jasno premišljeni, izrazito premočrtni, izrecno logični. Včeraj so na prvem krogu zelo predčasnih parlamentarnih volitev glasovali v Franciji, ustanovni članici in eni najvplivnejših v EU. V četrtek bodo parlamentarne volitve tudi v Veliki Britaniji, ki sicer ni več del Unije, je pa še zmeraj ena največjih gospodarstev na svetu in ena naših najtesnejših zaveznic. V nedeljo bo v Franciji sledil še drugi krog.