Konec surfanja po spletu

Problem spleta je, da je postal preveč podoben knjigi. Mogoče ta ocena zveni presenetljivo, ampak naj jo poskušam pojasniti.

Na začetku 21. stoletja so teoretiki interneta trdili, da je ta »nelinearen medij«. Postavili so ga nasproti radiu in knjigi. Knjigo bereš od prve do zadnje strani, po vnaprej začrtani tračnici, ki jo je določil pisatelj. Radijsko postajo poslušaš skladno z zaporedjem pesmi, pogovorov in reklam, kot jo izberejo urednice. Vse, kar lahko storiš, je to, da skočiš na drugo tračnico, recimo menjaš knjigo ali radijsko postajo; v vsakem primeru pa boš na eni od tirnic. Zato so ti klasični mediji obveljali za »linearne«: vsebino dostavljajo v obliki linije.