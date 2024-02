Kriza zadnje stranke na levici

V kolumni preberite:

Ena od stvari, na katero sem pomislil ob zadnji krizi v SD, je, kako mladi so vsi njeni akterji. Spremljamo prvo fazo predsedniške kampanje v ZDA, v kateri se bosta, kot kaže, znova spopadla kandidata, ki sta bila že ob svoji prvi inavguraciji najstarejša ameriška predsednika v zgodovini – in oba sta več kot dvakrat starejša od povprečnega državljana ZDA. V fajdi znotraj SD je glavna akterka, ministrica Dominika Švarc Pipan, le za las starejša od povprečnega Slovenca, njen glavni nasprotnik, zdaj že nekdanji sekretar SD Klemen Žibert, pa še ni dosegel štirideset let. V razkolu, ki je istočasno zazeval znotraj Levice (verjetno so se ob vseh žarometih, usmerjenih na SD, počutili zanemarjeni), pa sami tridesetletniki.