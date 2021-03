Kurz in to cepivo

Junija, ko pridemo prezračiti vikende, bo Istra vsaj tri mesece zelena in najbolj varna dežela na svetu.

Se še spomnite lepih novoletnih obljub, da bo Slovenija do poletja precepila 70 odstotkov prebivalstva? Marca vemo, da so imeli v mislih samo najbolj slovensko občino - to je kočevsko. Naša zasebna špijonska agentura je 3. januarja postavila vmesnemu ministru za zdravje vprašanje, če namerava najboljša država na svetu poleg sodelovanja pri skupnih nabavah cepiv za EU tudi sama skrbeti in kupovati varna cepiva pri ostalih preverjenih proizvajalcih cepiv, ne glede na barvo kože in veroizpoved. Ministrstvo je z gnusom zavrnilo takšno možnost: »Glede na skupna prizadevanja preskrbe s cepivi bi bila morebitna samostojna nabava cepiv proti Covidu-19 dokaj nenavadna odločitev.«Potem je najprej Madžarska poskrbela za Sputnik. Guru Viktor se je bogokletno sam cepil s Kitajcem. Srbija je skombinirala, da bo maja z emiratsko finančno injekcijo začela s proizvodnjo Sputnika in tudi Sinopharma. Slovaška je kupila 2 milijona odmerkov Sputnika. Konec februarja sta češki predsednik in premier prijazno prosilaza pošiljko. Poljski predsednikje začel cepilne dogovore s Kitajci. Italija je sporočila, da bo kot prva evropska država poleti začela izdelovati Sputnik.in Di Maio sta pokazala, da imata j... , saj sta se odpovedala pregovoru »Ta bolan ta zdrav'ga nosi« (drugim plačuje razvoj cepiva, sam pa čaka nanje). Rusi so evropskim bratom sporočili, da pridejo rade volje na zahod, če se bratje opravičijo Sputniku za »rusko ruleto«. Evropejci so se po ameriško norčevali iz ruskega cepiva, češ da je kot revolver z enim nabojem prislonjen na čelu. Zdaj pa vse kaže, da so na ruski ruleti tisti, ki cepiva ne dobijo. Nerodna reč ta karma, kaj!Naši največji prijatelji nam iz ZDA sporočajo, da bodo do konca maja precepili 255 milijonov svojih in hkrati ne jenjajo z Donaldovo doktrino: Njihova cepiva imajo vgrajen trump-čip: »America first!« (Najprej Amerika!) Oni si to lahko privoščijo, ker so naši prijatelji. Avstrijski kanclerje z dansko kolegicopreizkusil, kako deluje izraelski zid objokovanja. Z Netanjahujem so mimogrede sklenili cepilno zavezništvo, ker Bruselj pač nima takega zidu. »K... pa takšna evropska delitev cepiv,« je rekel Kurz in se s slovenskim Valjhunom ter štirimi drugimi krivoverniki začel meniti o novi Avstroogrski. »Saj nismo v Sloveniji, kjer namerava Kočevje že aprila s 60 odstotki prehiteti ZDA, preostalim organizacijsko* (*beri strankarsko) nesposobnim občinam pa so dali 8 odstotkov cepiva. Kočevje si to lahko privošči, Nizozemska pa že ne bo prehitevala Hrvaške,« je pozoren Kurz. Doslej smo mislili, da je problem v pomanjkanju cepiva. Izrael in Kočevje dokazujeta, da je s farmacevti treba znati vzpostaviti dialog.Tudi za obalnokraško regijo že dolgo drži napoved našega Kacota: »Naslednjih 14 dni bo ključnih!«. Regija, ki ima daleč najmanj okuženih in mrtvih v kovidnem letu v državi, je logično, da ostaja rdeča. Ne vem, zakaj se razburjajo, saj vsi vemo, da so Istrani in Kraševci rdeči. Rdeči tudi za kazen, ker mejijo na Furlanijo Julijsko krajino. Goričani ne mejijo na Furlanijo in nimajo odprte meje, ampak Kitajski zid. Zato naj odprti Koper kar ostane pri ta rdečih. Junija, ko pridemo prezračiti vikende (dobričina Aleš pride z mamo), bo Istra vsaj tri mesece zelena in najbolj varna dežela na svetu.Postojna in Koper zanesljivo držita svetovni rekord pri projektiranju državnih tranzitnih cest. To bo treba proslaviti v naslednjih tednih, ko se bodo (rdeči coni navzlic) začele valiti kolone proti Dragonji in Jelšanam. Tako za cesto Koper - Dragonja kot za cesto Postojna - Jelšane so začeli državni prostorski načrt delati leta 2004 (istega leta kot za tretjo os med Velenjem in Slovenj Gradcem). Tretja os se že gradi, medtem ko istrske osi še najmanj 14 let ne bo. Kdo je zaslužen za to ljubezen do Istre, za ta prostorsko načrtovalni rekord, kdo je tak prijatelj avtomobilskih kolon in prijatelj v pločevino ujete zelene Istre, niti nočemo vedeti. Če bo državna uredba za cesto v Istro res sprejeta leta 2024, potem ste lahko prepričani, da bo cesta zgrajena res hitro - že 2034.Za cesto (papirje) proti Luciji so že davno porabili 23 milijonov evrov, vsaj 20 let vnaprej. Res so pogumni naši cestni krojači. Vse počnejo natančno po načrtih. Približno tako kot pri vsem ostalem neverjetnem napredku. Kakšna sreča, da jih imamo.