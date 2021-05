V nadaljevanju preberite:

»Gre za nacionalni interes. Gre za to, da nam hočejo ukrasti biser, ki je tukaj v Kopru. Gre za neskončno svinjarijo, ki jo dela slovenska vlada. Lopovi, barabe, tatovi, kradljivci ..., vse najslabše ! To, kar hočejo narediti, nam niso naredili niti fašisti niti nacisti. To nam dela slovenska vlada.«

Besede je izrekel Zmago Jelinčič - Plemeniti 28. junija 2016 na demonstracijah pred poslovno stavbo Luke Koper. Nenadoma pa je Zmago postal Viktor.