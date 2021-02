Med šibkimi ni sodelovanja

V nadaljevanju preberite:

Sama SDS je že globoko v predvolilni miselnosti (tudi enostranski ukrepi, kakršna je zaustavitev vpisa na državne družboslovne fakultete, so komaj kaj več kot predvolilna bombica), njeni zavezniki pa se zadovoljijo že z obstranskimi uspehi in malimi uslugami, ki jih bo bržkone odplaknila naslednja menjava oblasti. Strah opozicije, da vladni decizionizem (ki je v resnici odraz nemoči, da bi skozi parlament spravila kakršenkoli zakonodajno reformo) napoveduje začetek orbanizacije Slovenije, je namreč resničen in vsak dan bolj otipljiv. Njeni neuspehi – ki se najbolj groteskno odražajo v splavljenih nezaupnicah – jo namreč utrjujejo v prepričanju, da je njen nasprotnik neizmerno močan: v resnici pa so zgolj oni komično šibki.