Medenina in spomin

V kolumni preberite:

Epidemija izzveneva, in če želimo, jo lahko končamo. Imamo cepivo in vse je v naših rokah, da naredimo iz epidemije le še spomin. Ta mora ostati. Slovenija je med epidemijo izgubila veliko človeških življenj. Že iz spoštovanja do njih epidemije ne smemo potisniti v pozabo s herojskimi pripovedkami in odlikovanji, kot je to v navadi, ko se končajo vojni spopadi. Takrat gospodarji vojne potrebujejo heroje, ki z medenino na prsih tabuizirajo resnične zgodbe o nepotrebnih smrtih in zločinih. Bolj je vojna krvava, umazana in nepotrebna, več medenine je potrebno za utrditev pozabe, ki pred gnevom prizadetih ljudi varuje tiste, ki so vojno upravljali in vodili.