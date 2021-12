Mia in Miša, o Matjažu pa molk

V nadaljevanju preberite:

Miša Molk je nesporna legenda slovenske televizije, ime, ob katerem si je moja generacija oblikovala okus za pogovorne šove, obraz, ki je marsikoga od novinarskih kolegov potegnil v čarobni svet televizije, da bi postali voditelji, zabavljači, izpraševalci, ki iz estradnikov, politikov in vplivnežev vlečejo skrito in intimno, vse tisto, česar do takrat o sebi morda niso vedeli niti sami. Obraz Miše Molk, ko ga na TV ujamem danes, me v mislih vedno vrne na prelom osemdesetih in devetdesetih, ko se je dotedanji optimizem začel mešati z nenadoma neizprosno resnostjo novic v informativnih blokih.