V nadaljevanju preberite:

Pravnik in diplomat Matjaž Gruden, čigar pero je pozorni seizmogram družbenega ozračja v Sloveniji, je spet zadel žebljico na glavico, ko je pred dnevi na družabnem omrežju zapisal: »Stališče, da ne potrebujemo NATO in izdatkov za obrambo, ker smo varni in nas nihče ne ogroža, je legitimno – z njim se lahko strinjamo ali ne. Drugače je s trditvijo, da smo varni, ker ne maramo NATO in orožja. To je naivno, neresno in nevarno.«

Gruden se je oglasil glede polemik o slovenskem članstvu v Natu, ki ob dvajseti obletnici vstopa znova buri duhove. Še zlasti zaradi odločitve Levice, da se ne udeleži slavnostne seje v državnem zboru, temveč se namesto tega pridruži protestom proti zvezi Nato. Ta je potekala pod sloganom »Ne Nato, mir nam dajte!«. Prav na ta slogan je (tako se mi zdi) merila Grudnova polemika: »Teza, da razoroževanje in odhod iz NATO prinašata mir in varnost,« je dodal, »je točna zgolj ob predpostavki, da agresorji po pravilu napadajo le države, ki so pripravljene na obrambo.«