Misterij banke

Banka je uganka še v najboljših časih. Če nimaš denarja, ti ga banka morda posodi. Če denar imaš, ga ti neseš v banko. Kar so za banko njene naložbe, so za druge njihovi dolgovi. Kar so za stranke hranilne vloge, so za banko obveznosti do virov sredstev. Banka, skratka, je nekakšna zrcalna slika preostalega gospodarstva – prepoznavno njegov del, pa vendar postavljena na glavo. Nič čudnega, če včasih niti bančniki ne razumejo, kaj njihova banka počne. Še manj je jasno, ali je banka v svojem početju uspešna.