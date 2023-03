Zavajanje in/ali molčanje

V nadaljevanju preberite:

Na prvi pogled se zdi, da je napredek neustavljiv. Vedno več ljudi se zaveda, da se je treba proti podnebnim spremembam boriti in da moramo pri tem vsi nekaj storiti – ne pa se zgolj pretvarjati (da bi naplahtali tiste potrošnike, ki jim je mar). Vsaj v EU je zeleno zavajanje vedno manj sprejemljivo, in to ne zgolj zaradi kritičnega poročanja medijev in okoljskih aktivistov. Od junija 2020 je greenwashing tudi pojem, ki ga pozna evropsko finančno pravo. (Kot piše v uvodni izjavi 11 uredbe o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb, »se lažno zeleno oglaševanje nanaša na prakso pridobivanja nepoštene konkurenčne prednosti s trženjem finančnega produkta kot okolju prijaznega, čeprav v resnici niso izpolnjeni osnovni okoljski standardi«.)