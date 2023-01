Dileme ročnosti

V kolumni preberite:

Že dolgo časa ni službe izgubilo toliko pametnih, iznajdljivih in (doslej) dobro plačanih strokovnjakov kot prav januarja letos. Odpuščanja v Silicijevi dolini (in drugih središčih visokih tehnologij) spremlja spletni sledilec layoffs.fyi in res, kako žalostno branje je. Google se je znebil 12.000 ljudi, Microsoft 10.000, Salesforce 8000, IBM 3900. Do sredine minulega tedna se je odpuščanj v tehnoloških podjetjih nabralo za več kot 64.000 ljudi. In kot rečeno, to so samo podatki za začetek letošnjega leta. Meta (se pravi Facebook) se je denimo že novembra lani poslovila od 11.000 sodelavcev. Amazon je istega meseca odpovedal 10.000 pogodb o zaposlitvi.