Umetna inteligenca na borzi

Kdaj so posneli prvo fotografijo kakšnega planeta zunaj našega sončnega sistema? In s katero napravo? To ni kviz, zato takoj odgovor. Ta dosežek je astronomom uspel leta 2004, in sicer s pomočjo Evropskega južnega observatorija in njegovega Zelo velikega teleskopa (Very Large Telescope, VLT). In ne, to se ni zgodilo šele lani poleti, ko je začel slike na Zemljo pošiljati vesoljski teleskop Jamesa Webba. Le kdo bi se lahko tako zmotil? In zakaj ni do pravega odgovora raje prišel z iskalnikom google? No, to je že bistvo nerodnosti, ki je prejšnji teden doletela njegovo mater, korporacijo Alphabet, in njeno tržno vrednost zmanjšala za 180 milijard dolarjev. Zmotil se je namreč prav google, in to prav v oglasu za prihodnjo nadgradnjo svojega spletnega iskalnika, podprtega z umetno inteligenco. Poimenovali so ga bard. In bard se rad dela pametnega, tudi če pravega odgovora ne pozna.