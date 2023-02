Kdo se moti?

V kolumni preberite:

Govoriti je poceni – »talk is cheap«. Pokaži z denarjem, da res misliš, kar govoriš – »put your money where your mouth is«. Glasuj s svojo denarnico – »vote with your wallet«. Na teh prebliskih temelji dobršni del današnje ekonomije, zlasti pa strahospoštovanje, ki ga uživajo cene na svetovnih borzah. Ne glede na to, kaj si, denimo, mislimo o polemikah, ki so v zadnjih mesecih zajele Elona Muska – njegova družba Tesla je bila v petek, ob koncu trgovanja, vredna 196,88 dolarja na delnico. Toliko si torej moral plačati, da si postal njen solastnik. In ne denimo 108,10 dolarja, kolikor je delnica veljala na prvi trgovalni dan letošnjega leta, 3. januarja, in nikakor ne 409,97 dolarja, kolikor je znašala cena 4. novembra 2021. Tolikšna je pač tržna vrednost deleža v podjetju, se pravi znesek, po katerem so obstoječi lastniki pripravljeni prodati, kupci pa so ga pripravljeni odšteti. Določili so ga vlagatelji z opravljenimi borznimi posli, ne pa s kakšno anketo.