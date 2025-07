Moje tradicionalno slovensko poletje

V nadaljevanju preberite:

Potovanje pregnete oči in izostri čute. Minula poletja sem se v Slovenijo vračala iz zahodne hemisfere, večinoma Latinske Amerike, kjer je družbena resničnost zaznamovana z disfunkcionalnimi javnimi sistemi, okoljskimi grožnjami, varnostnimi izzivi in nižjo splošno kakovostjo življenja.

Iz izkustvene distance sem končno opazila spokojnost življenja v Sloveniji, varnost, urejenost, solidno delujoče javne sisteme, skrb za naravo, uporabno infrastrukturo in relativno visoko kakovost življenja, ki jo zagotavlja ravno še znosno razmerje med tem, kar dobimo, in koliko za to plačamo. Letos je drugače. Prvič po osmih letih odpotovanj in pripotovanj nisem pripotovala z daljnega zahoda, pač pa z enako daljnega vzhoda, iz Kitajske.