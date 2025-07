Remco Evenepoel ob padcu Pogačarja dokazal, da je velik gospod

V trenutku se zahtevna, pa vendar nadzorovana etapa na dirki po Franciji lahko spremeni v popoln kaos. Z napadi Visma Lease a bike Tadeja Pogačarja ni uspela spraviti v resne težave, malo si je »ponagajal« kar sam, ko je izbral slab trenutek za malo potrebo, ob silovitem trčenju ob asfalt pa je vsem privržencem slovenskega prvaka zastal dih.

Naslednji trenutki so bili obetavni, Tadej se je hitro pobral in na videz brez težav prikolesaril do cilja. Svoje je opravil tudi adrenalin, današnji dan na kolesu zagotovo ne bo prijeten, lahko pa bi bilo tudi huje, če ne bi najboljši kolesar na svetu v glavnini užival takšnega spoštovanja.

Tadej Pogačar je zvečer sporočil, da je z njim bolj ali manj vse v redu in bo z dirko nadaljeval. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Ko se je v glavnini razširil glas, da je bil Pogi na tleh, je v ospredje pripeljal Ben Healy, rumena majica je želela vzpostaviti premirje. »Če bi kdo napadel Pogačarja zaradi padca, bi bilo veliko sranje. Ben se je sam od sebe pripeljal do vodilnih in želel, da zmanjšajo tempo. To vse pove o njegovem karakterju, seveda ga želimo premagati, a na športen, fer način,« je potezo vodilnega pohvalil športni direktor Jonathan Vaughters.

Glasen je bil tudi Remco Evenepoel. Belgijca ima javnost večkrat za arogantnega, a je to daleč od resnice. Zelo priljuden, olikan in dostopen superzvezdnik ve, kdaj je potrebno tudi med favoriti narediti red. »Bil sem na čelu, pojma nisem imel, da je Tadej padel, drugače seveda ne bi narekoval tempa, kdo pa bi si to želel? Potem pa sem slišal prek radia: »Stop, stop, stop!« Remco je vpil, da naj nehamo dirkati in počakamo, da Pogačar pride nazaj v glavnino,« o ferpleju svojega kapetana pravi Ilan van Wilder.

Tudi tekmeci iz Visme so takoj pritisnili na zavoro, čeprav je bilo že v prvih 10 dneh med moštvoma nekaj hude krvi, še vedno vsi spoštujejo načela poštenega dirkanja. Hvaležen je bil tudi svetovni prvak, ki se je po radijski zvezi takoj po padcu zahvalil, da so ga v glavnini počakali.

Smolo je Pogi preživel z nekaj udarci, danes pa bo moral biti na 100 odstotkih. Ciljni vzpon na Hautacam je prvi pravi gorski preizkus letošnje dirke po Franciji, kjer se bodo karte na novo premešale.