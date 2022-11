Morali bi, treba je, obljubim vam

Kdo bi si mislil, da lahko plin tako čudežno vpliva na umetnost brcanja. Tega si niti nogometni funkcionarji Fife niso mislili, ko so se zaljubili v Katar. Nacionalno (menda) zavedna TV Slovenija bo prav zato prihodnje štiri tedne skoraj sto ur svojega sicer hudo osiromašenega programa bogatila z žogobrcarji iz četrtega sveta, ko pa so tekmovali naši košarkarji, je domači junaki niso zanimali zares. Najbrž upajo, da bo gledanje nogometa vplivalo na cene plina. To bi se gotovo zgodilo, če bo Katar res igral v finalu z Argentino, kot napovedujejo denarno samozavestni Katarci.

Ne samo zaradi nogometa, ki gre tudi na plin. Javnost je še bolj zbegana zaradi zelo predrugačene (nekateri pravijo pokmetičene) TV Slovenija. Stare mačke so poslali domov, poročila kuhajo in servirajo začetniki, pogovorne oddaje vodijo amaterji ... Človek se hitro naveliča, zamenja kanal ali pa pritisne na off. Cilj je dosežen. Gledalci imajo samo dve možnosti: ali bodo mene poslušali ali pa jim bom jaz govoril.

Zelo hudo je bilo (in še bo) tudi na vseh soočenjih. Programe pišejo vedno isti kolikor toliko pismeni krojači sanj. V več primerih se je izkazalo, da so še oni med sabo prepisovali. Zato le glejte in občudujte, kaj vse se vam bo zdaj spremenilo. Nič več nesposobnosti, nič več prerekanja in razdvajanja, nič več požrešnega in uničujočega kapitala, naenkrat dihamo čist zrak, uživamo zelene travnike, pijemo čisto izvirsko vodo, nismo več žrtve pohlepnega kapitala, ni več korupcije, socialnih krivic, revščine, gradijo ceste, šole, odpirajo delovna mesta, vrtce, domove upokojencev, celo pokopališča, da garažnih hiš, vzpenjač, razglednih stolpov, telovadnic in zabavišč niti ne omenjam. Vse to s preprostim orodjem: Staro je zanič. Treba je. Morali bi. Mi bomo. Obljubljam vam. Mi zmoremo.

Obljube so 60 odstotkov uspeha. Dodati morajo le še nekaj umazanih podrobnosti. Zato poleg krojačev sanj nujno najemajo tudi inženirje zla. Kolega Janez Markeš jih imenuje plačani karakterni morilci, nameščenci s političnimi nalogami v preobleki novinarjev in podobni liki, ki jim za čast, javnost in etiko ni mar. Najpomembnejše pravilo pri najemanju teh morilcev je, da plačniki niti pod razno ne smejo biti razkriti. Ampak naročniki so v glavnem hudo prozorni naivci: nikoli niti po pomoti ne naročajo svojih likvidacij.

Poglejte primer TV Slovenija. Ali res mislite, da mora enim novinarjem in urednikom na čelu pisati SD, drugim SDS, tretjim NSi, četrtim Golobčki ali Upokojenci, Resnica, Neresnica, Angelčki, Hudički ...? V bistvu se delijo na zgolj dve večji skupini. Enim se od daleč vidi napis Znajo in so očitno v stranki Sposobnih, drugi pa ne morejo skriti značke Nesposobni, ker nosijo napis Neznajo. Ti zadnji so izpeljali TV-udar z izgovorom, da so trpeli 30 let na 50 let podlage in da vsaka demokracija terja spremembo oblasti. Po vsej sili rinejo v stranko Sposobnih. Samo zato so morali one druge, ki vsaj nekaj znajo, ki so se vsaj deset let in več kalili s pisanjem vestičk, zbiranjem cen na tržnicah, delanjem kratkih anket, do postopnega pisanja vse zahtevnejših člankov in prispevkov, torej Sposobne, globoko zamrzniti. Narod pa več ne ve, kdo je kdo in kje je kje.

Je pa naše agente zajelo nepopisno veselje, ko so med protagonisti referenduma zagledali Vilija z velikim K, ki mu referendumski soborci pravijo tudi Vili Smola. Lepših obetov za izid referenduma si ne bi mogli želeti. Kjer koli je referendumoval, se je vse prilepilo in prežgalo. Sami ocenite, iz katere od dveh prej razkritih prevladujočih strank je ta gospod. Vili Smola vas bo sicer prepričeval, da je iz stranke Resnični Angelčki. Ampak saj ne bo treba dolgo čakati na izid referenduma.

Precej zmede povzroča še tretja, najsodobnejša pojavna oblika politične mutacije, ki drži vse druge (Sposobne in Nesposobne) za reproduktivne organe. V Piranu, kjer se v glavnem delijo na Hotentote in Điđimote, imajo tak lepi primer tovrstnega hibrida, ki se predstavlja kot stara Devica Meria in najraje pridiga svoj deviški evangelij. Javnosti kaže levo angelsko perut, umazano kampanjo čiščenja, nakupov, podkupov, aufbiksov, prepričevanje z ognjem in bičem prepušča stricu in omenjenim karakternim morilcem. Če ste trmasto ambiciozni in si res želite moči, se boste morali priučiti tega hibridnega sloga, morda vas potem sprejmejo v članstvo. Ampak sprejemni izpiti res niso lahki.