Nauk starodavnega ljudstva Uros

Smisel ohranjanja naravne in kulturne dediščine ni v tem, da se spremeni v muzejski eksponat, ampak da se ohrani uporabna vrednost. In sobivanje z naravo ne pomeni, da jo lahko samo gledamo, ampak moramo z njo tudi živeti. V Sloveniji so cilji ohranjanja narave in sobivanja z njo popolnoma nerazumljeni, kar pa vedno bolj opazno ovira tako gospodarski in socialni razvoj Slovenije, kot tudi njen izhod iz obdobja fosilnih goriv.