Ne diraj* (ne tikaj) mi korenčka!

Bogastvo v pesti. Foto Zaikina Getty Images/istockphoto

Če poslušate volilno bazo Desusa, kaj si misli o poslancih, ki najamejo naključno znanega (vemočigavega) odvetnika, da bo lahko profesionalno (za korenček) strašil novo začasno šefico stranke, potem je jasno, da volivcem na naslednjih volitvah takih kandidatov raje ne kažite več. Pa naj štirje poslanski mušketirji pokažejo upokojenski bazi, kaj vse so pravzaprav dosegli in naredili dobrega za nas zaradi plač, ki jih prejemajo. Naj prepričajo o svojem neverjetnem intelektualnem naporu, neomadeževani politični etiki in vrhunskih dosežkih pri standardu upokojencev. Že zaradi vseh izjemnih dejanj so očitki o pobalinstvu in grožnja, da jim bo s palico vzela korenčke, do skrajnosti načeli njihov ugled in duševni mir. Šlo je za neusmiljeno grobo žalitev, ki jim je povzročila neutolažljive bolečine, globoke rane in nepopravljivo škodo, ki je ni mogoče poravnati. Doslej so lagodno spoštovano živeli v idiličnem podalpskem političnem paradižu. Zdaj pa je njihov ponos (ki mu pravijo integriteta) smrtno ranjen. Zato bodo šli do konca (do Haaga, torej).»Nihče nam ne bo jemal prigaranih korenčkov. Temeljna pravica vsakega poslanca je, da pririne do penzije. Zato negujemo mandat in poslansko korenje. Če nam boste korenje tikali, vam Francija pošljemo. Na dom!«Neimenovan (očitno zelo razgledan) starš je zapisal: »Mojega otroka že ne boste testirali in mu že s samo mislijo na mučno testiranje vzbujali slabe vesti, da je okužen, potem pa ga, bognedaj pozitivnega, do skrajnosti ponižali in tako zaznamovanega pošiljali od pouka domov.« Bognedaj, da bi šolarje testirali! Ali pa da bi komu povedali, kdo je zbolel. Če torej zboli, se moramo pretvarjati, da je zdrav.Takšno neinvazivno testiranje po navadi (in v drugih državah) nikogar ne boli, ne povzroča psiholoških travm, ne prenaša bolezni, ne vpliva na ocene in kariero in osebnostno rast. V državi, kjer smo travma sama po sebi, pa je vse rahlo drugače. Med drugim obstajata vsaj dve možni razlagi, zakaj jih učitelji ne bi testirali. Prva – da cepljenim učiteljem 65-odstotni dodatek na pandemijo ne zadošča za to, da bi v razredih porabili deset minut časa več na teden za tako »žrtvovanje«. In drugič – ker bi takšno testiranje lahko prehitro prispevalo h koncu epidemije. Kaj pa dodatki, potem? Ne šalite se niti z učiteljskim korenčkom, prosim!Med narodom je precej razširjeno mnenje, da je covid-19 zgolj umetno izmišljena bolezen za ustrahovanje ljudi. Kljub temu nihče od zagovornikov te teorije še ni vrnil dodatka za epidemijo. Slednji menda ni izmišljen. Vsi zdravniki, farmacevti, mikrobiologi in druga znanstvena »zalega« nas vleče za nos zaradi lastnih interesov ali pa interesov Billa Gatesa in njegovih čipov. Bolezni ni, samo dokler se virus ne dotakne enega od ploščatozemljančkov. V tistem hipu so zdravniki, farmacevti, mikrobiologi in drugi znanstveniki spet »zalega«, ker nas ne obravnavajo na prvem mestu in takoj, ker nam nočejo dati zdravil, in znova delajo vse, da nas ugonobijo. Zato se tudi v svojem privatnem laboratoriju zlobe sprašujemo, zakaj je sploh potrebna vsa ta kritična infrastruktura, če pa je vse uravnano za ugonabljanje ljudi! Za začetek bi lahko odpustili vse medicinske sestre in zdravnike, vse učitelje (saj oni vzgajajo medicince), policiste, vojsko in še vse druge kritične infrastrukturce po vrstnem redu.Na koncu ne moremo mimo Ankare. Turki ogorčeni vztrajajo, da je bil protokol točno tak, kot so se dogovorili, in da je Ursula sama hotela sedeti malce nižje, na kavču, ker jo od cepiva boli hrbet. Obstaja pa še druga, verjetnejša razlaga usodnega dogodka: da je bila Ursula dogovorjena z Erdoganom, ker sta stavila, ali ima evropska kultura res povsem drugačen – evropski odnos do žensk. Z metodo skrite kamere smo potem na levi nogi ujeli. Če bi bilo kaj na tem evropskem dostojanstvu in enakopravnosti spolov, če bi bilo kaj sledi o stari kavalirski šoli, bi Michel raje na kolenih klečal kot pustil trpeti spremljevalko, spoštovano prvo damo, na kavču. Charles niti mignil ni, ko je ostala Ursula zadaj pri kavču. Erdoganovi špijoni so nam poslali dešifrirane Michelove potlačene misli: »Končno imam svoj prestol, lahko diham svobodno in suvereno kot Turek. Midva z ata Turkom sva najboljši par!« Ursula pa ni izgubila le poltrone (naslanjača), ampak tudi stavo.