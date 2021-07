Nepolitičnega ni več

V nadaljevanju preberite:

Tudi ideje umirajo. Nehvaležno je govoriti o njihovi življenjski dobi, ampak tam je, okrog ene generacije ljudi. Zdaj izginjajo ideje, rojene okoli leta 1990. Recimo tista, da je politika nekaj, trgovina pa nekaj povsem drugega in ločenega. Da lahko preziraš svoje sosede, imaš popolnoma drugačne vrednote kot oni, na volitvah obkrožaš drugačne kandidate in kandidatke – pa vseeno zahajaš v isti supermarket in v voziček zložiš enake stvari istih blagovnih znamk. Ali kot je slikovito dejal veliki košarkar Michael Jordan: »Tudi republikanci kupujejo superge.« Ta misel se je nato znašla še v učbenikih marketinga.