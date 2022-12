Neznanke okoli črnega zlata

V nadaljevanju preberite:

Cene nafte so ključni element svetovne inflacije, saj svet še vedno porabi 30 odstotkov celotne energije v obliki nafte ali naftnih derivatov, ki so izjemno pomembni predvsem v transportu (zasebnem in tovornem), gospodinjstvih (ogrevanje), delno tudi v predelovalnih dejavnostih in energetiki.

V državah EU so količine načrpane nafte majhne, proizvodnja je aktivna v Italiji, na Danskem in v Romuniji. Za cestni transport je v Uniji porabljena polovica naftnih derivatov, sledi poraba v industriji (20 odstotkov; tri četrtine se porabi kot surovina), vodnem transportu (desetina) in letalstvu (pet odstotkov). Poraba naftnih derivatov je povezana z ekonomsko močjo držav in prebivalstva, zato imajo največjo porabo Nemčija, Francija, Italija in Španija (60 odstotkov celotne porabe). Poraba Slovenije znaša 0,5 odstotka celotne porabe sedemindvajseterice držav EU in je tako skladna z našim pomenom v evropskem BDP.