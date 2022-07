Nisem talent, imam pa trdo kožo

»Nisem talent, imam pa dolge roke.« Tako se je skromno podcenil Kristjan Čeh, ki ni Čeh, ampak, mimogrede, svetovni prvak.

Naši politiki so Čehovo popolno nasprotje. Oni so po večini veliki talenti. Imajo sicer malce kratke roke in dolge prste. In še te obrnjene k sebi. Takšna kombinacija je izrazito neugodna za dosego svetovnega vrha. Toda, je, kar je. Če nimamo druge izbire, moramo voliti kratkoročne talente.

Poglejmo našo najboljšo stranko: SDS! Ne bi mogla biti najboljša, če ne bi imela toliko talentov. V najboljši in tako talentirani stranki je zato povsem mimo vprašanje, zakaj niso več na oblasti. In to vsem milijardam nepovratnih evrov iz EU navkljub, ki so jih po šnelkurz metodi postreljali iz rokavov, da bi igrali na čustva slovenskega občestva. Imajo torej talent, so lepi, radi delijo svojim denar, imajo televizije, majo najboljše vladarje, in izgubijo volitve, kot še nikoli doslej. Kakšen talent!

Princip deluje tudi po izgubljenih volitvah enako. Zvijače, zanke, tviti, laž, ogenj, strup, meč in žolč so ostali isti ... Z isto taktiko bi zmagali v novi vojni. Ker za poraz niso krivi sami, ampak vsi drugi. Če v »državnih rezervah« niso pustili nobenega letala za gašenje požarov, če Istranom niso zagotovili vodnega vira, če so vrste v zdravstvu, če je TV program dolgočasen, če se politika vmešava v svobodo medijev (ker oni se sigurno in častna beseda niso), če je vojna v Ukrajini ..., je kriva Nika. Temu se reče nepoboljšljiv talent: mečeš pasje bombice, s katerimi zaposliš narod, celo zaslužne profesorje in teoretike. Samo zato, da lahko požar divja dalje.

Moral je pogoreti Kras, da bo kratka pamet pustila talentu nakup letala za gašenje. Roko na srce, po večini je šlo tudi na drugi strani za zelo talentirano politiko. Roke pa so bile v glavnem kratke in prsti k sebi. To pa ja. Nobena koalicija ni našla vode za žejne Istrane. So pa kupčke milijard zelo talentirano delili preverjenim žepom. Pravi čudež je bil, da so začeli graditi drugi tir. Talent je pri tiru izgubil vse argumente. In ko sta padla že dva Vilijeva protitirna referenduma, jim ni preostalo drugega, kot da so ga le začeli graditi.

Čigava zasluga je, da policijski vodni top vendarle gasi po Krasu? Če ne bi bilo Hojsa, ne bi mogel imeti Jonas nobenega topovskega prebliska. V bistvu gre zahvala Hojsovemu talentu. Kdo bi sicer peljal vodo Istranom, če ne vojaške cisterne. Spet gre zasluga prejšnjim, sigurno Toninu. Za tako učinkovito vodno rabo je treba imeti talent.

S pravo Hamletovo dilemo se kar napej spopadajo novi in novi talenti. Ali naj te dni rešijo nekaj košar postrvi v Rižani, ali pa bi morda vodo raje po kapljicah spustili turizmu in istrskim kmetom, ki žalujejo za pogubljenimi oljkami, vrtovi in sadjem? Za talentirane ni dileme: vedno bodo dali prednost postrvim. Hrano lahko žalujoči ostali vedno kupimo pri Kitajcih, Špancih ali Izraelcih iz puščave. Turisti pa naj ostanejo doma in nam denar pošljejo po pošti. S podobno dilemo nas mučijo pri vetrnih elektrarnah: kako naj rešimo mrtve ptice, ki se zaletavajo v dve slovenski vetrnici. Doslej nam sicer še niso posredovali niti ene fotografije množičnega pogina jate, ki je zašla v smrtonosno kolesje vetrne elektrarne pod Nanosom, ampak moraš imeti res talent, da brez enega samega mrtvega ptiča prepričaš ljudi v tako hudo ptičjo slepoto. Ali pa imaš za sabo lobi. Denimo jedrski.

Talentirani prodajalci portoroških teniških igrišč in njihovi zagovorniki očitajo nasprotnikom občinskega nakupa zle namene, podkupljivost, kriminal, šarlatanstvo, svetoskrunstvo, saj trdijo, da so ta teniška igrišča portoroška sveta zemlja, ki jo polni usmiljenja, širine in talenta vračajo občini. To pravijo, medtem ko si mirno bašejo v svoje mošnje skoraj pet milijončkov evrov iz obubožanega občinskega proračuna, ki si niti ene poštene garažne hiše ne upa zgraditi, ene kolesarske steze, enega stanovanjskega bloka za mlade družine in ene poštene čistilne naprave. Moraš biti res talent, da ti ljudje verjamejo. Če bi teniška igrišča res bila sveta, jih talentirani Bojan niti približno ne bi prodal. Kot ne prodaja niti metra svete trave okoli teh igrišč. Zakaj sveta? Ker je talentirano prepričan, da bo tudi za »travo« dobil še pet milijončkov. V Piranu se to da. Samo talentirano moraš kričati, da so vsi drugi podkupljeni. Talenti s kratkimi rokami in dolgimi prsti, ampak to že dolgoročno.