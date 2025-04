Obramba je preveč pomembna, da bi jo prepustili militaristom

V nadajevanju preberite:

V zadnjem mesecu smo namreč videli poganjke političnega diskurza, ki bi mu lahko rekli »retorika padca s hruške«. Ljudje, ki nasprotujejo večanju proračuna za obrambo, se vedejo, kot da je ta nuja zrasla čez noč; kot da bruseljska kamarila nenadoma od nas zahteva nerazumne napore; kot da nekateri ne bi že vsaj desetletje in več opozarjali, da zaostrene mednarodne okoliščine terjajo, da Evropa okrepi svoj varnostni sistem. Gotovo ne zato, da bi se podajala na nepremišljene vojaške avanture po ruskem in ameriškem zgledu, temveč zato, da ne bi sama postala žrtev teh avantur. In tudi zato, ker v večini kriznih žarišč v njenem sosedstvu, ki neposredno ali posredno ogrožajo tudi evropsko varnost, brez resne vojaške moči ni mogoče uživati dovolj avtoritete za učinkovito mirovno politiko.