Ko pes ujame avtomobil

Mnogi menijo, da bi se Zelenski lahko izognil ponižanju v Beli hiši, če bi držal gobec. Dovolj bi bilo, da bi prikimaval, do konca pihal na krhko samovšečno dušo blaznega kralja in dobil bi, kar je prišel iskat. Mislim, da so takšna mnenja predvsem odraz kognitivne disonance. Tiskovka v Beli hiši, o kateri govori ves svet, je šokirala mnoge, ki v zadnjih letih niso bili dovolj pozorni na to, kar se dogaja. Od tod zbeganost in poskusi, kako v mislih uskladiti predstave in utvare, ki jih je realnost že razbila.

Ponižanje ni bilo plod nesrečnega naključja, temveč performans, namenjen prvenstveno tistemu delu ameriške konservativne baze, ki ga je desničarski medijski kompleks v zadnjih letih radikaliziral proti Ukrajini.