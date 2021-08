Odprla jim je vrata in potem so jo ubili

V kolumni preberite:

Prav v času, ko je človek še zadosti mlad, da bi lahko imel svoje želje, in obenem zadosti star, da jih ne more več uresničiti, se je vse začelo. Zdelo se mu je, kot da so ravno njemu, moškemu, staremu trideset let, položili v roke usodo sveta. No, morda ne celotnega, saj o krajih, ki so bili dlje od Zagreba in Sarajeva, ni prav veliko vedel. A vsekakor je nenadoma, in tega ni bilo mogoče zanikati, postal pomemben v svojem okolju. Vsi, ki so govorili, da je zgolj droben lopov, so se ga sedaj bali. Lahko je zapiral, mučil, izseljeval družine, ropal in ubijal. Takrat seveda še ni vedel, da bo prišel tudi čas, ko se bodo njegovi gospodarji odpovedali njegovim storitvam. Da bosta hrvaški predsednik dr. Franjo Tuđman in njegov obrambni minister Gojko Šušak obveščena, da se na mednarodnem sodišču v Haagu pripravljajo obtožnice proti krivcem za jugoslovanske vojne.