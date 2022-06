Ognjene iskre namesto zvezd

V kolumni preberite:

Astronomski observatorij Kitt Peak v Arizoni je od prejšnjega tedna zaprt. Namesto zvezd astronomi zaskrbljeno spremljajo novice o gozdnem požaru Contreras, ki se je nevarno približal observatoriju. Pogorele so štiri stavbe, ki niso bile neposredno namenjene znanstvenim raziskavam, štiristotim gasilcem pa za zdaj uspeva pred ognjem ubraniti stavbe, v katerih se nahajajo teleskopi in različni instrumenti. Na pogled so kupole teleskopov nepoškodovane. Ocena škode zaradi vročine in dima ter prahu, ki ju je morda zaneslo vanje, bo mogoča šele, ko bodo razmere na območju observatorija dovolj varne za vrnitev osebja in pregled opreme.