Opozorila pred negotovo jesenjo

Negotovost sicer ni najbolj prijetna, a popolna gotovost je absurdna, je vse bolj aktualna misel francoskega razsvetljenega filozofa Voltaira. Drži, negotovosti in z njimi povezana tveganja so ena temeljnih značilnosti življenja, obstoja in delovanja človeštva. Prometejsko kljubovanje tveganjem in prizadevanja za njihovo obvladovanje so že stoletja gonilo civilizacije in napredka. Pristanek na Luni, podvigi morjeplovcev pri odkrivanju novih celin, odkritja cepiv proti nevarnim boleznim so nazorni primeri, da je za uspešne podvige ob dobrem obvladovanju tveganj včasih potrebno tudi nekaj poguma in sreče. Na drugi strani pa slabe odločitve praviloma temeljijo na šibki presoji, neupoštevanju ali pa tudi nezavedanju tveganj.

Kako slabo se starajo rezultati lanskih anket o tveganjih v letošnjem letu? Kako poseben izziv je zdaj priprava dobro delujočih načrtov za kako leto naprej? Kakšna so tveganja za Slovenijo in zakaj bi bilo dobro upoštevati priporočila fiskalnega sveta?