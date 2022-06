Pasti odvisnosti

V nadaljevanju preberite:

Svetovno gospodarstvo sta v zadnjih letih zaznamovala pandemija covida-19 in iskanje načinov za hitro okrevanje, kar se je izrazilo v sprejemanju vrste kratkoročnih ukrepov. Med temi ukrepi imamo v mislih intenzivno uporabo fiskalne politike oziroma področij davkov (zniževanje stopenj, oprostitve) in fiskalnih izdatkov (izplačila izrednih dodatkov, dodatne pravice iz socialnih transferjev), ki se je pridružila že več let trajajočemu eksperimentu odkupa državnih in tudi podjetniških obveznic ter znižanja osrednjih obrestnih mer centralnih bank na rekordno nizke ravni.

Večletna predhodna uporaba zadnjih instrumentov (lahko jih poimenujemo tudi instrumenti monetarne politike) ni vplivala na inflacijo, zato se je sčasoma pojavil konsenz ali celo nova paradigma, da monetarna politika pravzaprav ne vpliva več na inflacijo.