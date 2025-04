Po »kul« ZDA »kul« Kitajska

V nadaljevanju preberite:

Kitajci so še zadnji, ki ne verjamejo, da lepa vozila lepo gorijo. Medtem ko po zahodnih mestih, od Las Vegasa do Rima, gorijo Teslina vozila in celo prodajalne Teslinih avtomobilov, tesle za zdaj ostajajo kralji kitajskih večpasovnic. Četudi jih vozila kitajskih znamk po tržnem deležu počasi prehitevajo, tesle med (predvsem mladimi) Kitajci ostajajo potrošniški statusni simbol, skupaj z iphonom, supergami Nike in Adidasovimi oblekami. Medtem ko je razdiralni nastop Elona Muska v gibanju Maga povzročil, da so se oboževani avtomobili v ZDA in Evropi čez noč spremenili v osovražene, Teslinim vozilom na Kitajskem blišča ni odvzela niti trgovinska vojna, ki so jo proti tej državi z vso silo uperile ZDA.