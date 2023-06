Poimenovati razklanost s pravim imenom

V nadaljevanju preberite:

Težko si zamislimo bolj zaostreno in nevarno retoriko od sklicevanja na skorajšnjo državljansko vojno. Mogoče pa si je zamisliti in slišati še bolj zaostren in nevaren – molk. Molk kot ignoranco; kot vnaprejšnjo izključitev – ne kot nasprotovanje; pač pa celo kot odrekanje samega nasprotovanja. In ta ignoranca je tu. Gre za zanikanje pravice do besede celemu segmentu družbe. Ta molk je ignoranca do vseh, ki ne sprejemamo osrednjih liberalističnih zapovedi. Denimo te, da gre vsem življenjskim slogom enako spoštovanje. Gre za ignoranco do vseh, ki ne sprejemamo teze, da o dobrem življenju ni mogoče ničesar reči.