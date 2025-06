Pokvarjena statistika

V nadaljevanju preberite:

Državopis. Tako bi prevajali besedo »statistika«, če bi svoje dobil Matej Cigale. Jasno je, da ni. »Besede ne bodemo slovenili,« je leta 1886 bentil Slovenec, »sicer pa bi bil tak purizem pretiran.« Pa vendar bi iz Cigaletove skovanke takoj razbrali dve temeljni resnici. Najprej, da statistika velikokrat opisuje državo. Pa tudi, da to delo pogosto opravlja država sama (ali vsaj pokrije račun zanj). Kajti statistika koristi državi, da lažje opravlja svoje druge naloge.

To so številne države spoznale že v devetnajstem stoletju, nekatere celo prej. Zato smo že pozabili, kako koristna statistika sploh je. Skoraj tako kot železnice in vodovodi, ki so se tudi razširili v tistem času. Ker je statistika del našega vsakdana, je skoraj nevidna. Opazimo jo šele takrat, ko se z njo kaj zalomi. In začelo se je lomiti. In to nikjer drugje kot v Združenih državah Amerike.