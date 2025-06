26. april, dan spomina na žrtve komunizma?

V nadaljevanju preberite:

Ne le da Slovenija kljub bogati domači proizvodnji še kar uvaža kulturne boje iz tujine (najraje iz Amerike) – po novem jih tudi izvaža. Tako bi smeli sklepati po odzivih na resolucijo o spominu na žrtve komunizma v Sloveniji, ki je prejšnji teden dobila podporo odbora za peticije evropskega parlamenta. Pred glasovanjem, načrtovanim za naslednji mesec, se je dvignila polemika, ki je zajela vse večje parlamentarne skupine.

Ni čudno, da je Evropska ljudska stranka podprla slovensko desnico v njeni kritiki spominske politike Golobove vlade in dosegla, da je matični odbor sprejel predlog resolucije, ki Slovenijo poziva, naj si bolj dejavno prizadeva za gojenje spomina na žrtve komunizma, vključno s ponovno uvedbo ukinjenega dneva spomina nanje. Bolj je presenetljivo, da so proteste slovenskih poslancev iz vrst liberalcev, socialistov in zelenih tokrat za svoje vzeli tudi predstavniki teh poslanskih skupin.

Namesto da bi evropski parlament postal forum, ki bi nam prek posredovanja predstavnikov držav, ki so vprašanja spominske politike uredila bolje kot mi, pomagala sprejeti okvir za čim širši konsenz o tem problemu, nam je uspelo evropsko politiko potegniti v blato naših domačih polemik.